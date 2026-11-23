Суд снял арест с недвижимости Елены и Алексея Блиновских в Москве Суд Москвы по заявлению Росимущества снял арест с недвижимости Блиновских

Москва23 ноя Вести.Арбитражный суд Москвы по заявлению Росимущества отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской в виде ареста принадлежащей ей и ее супругу Алексею Блиновскому недвижимости в столице и запрета сделок с нею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

Речь идет о двух квартирах (площадью 132 и около 59 кв. м.), четырех машиноместах и двух кладовках в ЖК "Донской Олимп".

Ранее это имущество конфисковали в рамках уголовного дела. Помимо этого, арест был наложен и на другое имущество Блиновской - земельный участок и здание в дачном поселке "Миллениум парк" в Истре, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.

Суд арестовал и имущество Алексея Блиновского 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве и других регионах.

В ноябре 2024 года Блиновскую по ее заявлению признали банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества "королевы марафонов".

В марте текущего года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режим, штрафу в один миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Ранее сообщалось, что суд отказал Блиновской в отсрочке от отбывания наказания.