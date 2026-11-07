Москва7 ноя Вести.Многолетний судебный спор между соседями коммуны Пашинг в земле Верхняя Австрия о слишком громких лягушках в искусственном пруду подошел к концу. Верховный суд Австрии вынес окончательное решение, прекратив тяжбы. Об этом пишет Heute.

Все началось с жалобы мужчины, который не мог спать с открытым окном из-за кваканья лягушек в искусственном пруду на участке его соседей. В первой инстанции суд встал на его сторону и обязал владельцев водоема "приглушить" земноводных. Они подселили в пруд щуку, пытались экологичными способами справиться с проблемой, но у них ничего не вышло.

Затем уже владельцы пруда подали апелляцию в земельный суд Линца. Во второй инстанции решение было принято в их сторону. Окончательную точку в споре пришлось ставить Верховному суду. Там постановили, что лягушки могут остаться в пруду и продолжать квакать сколько угодно. Ключевым фактором стало то, что владельцы водоема не заселяли его земноводными намеренно. Лягушки сами поселились в удобном для них месте.

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