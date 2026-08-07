Bild: крупную магистраль в ФРГ закрыли для строительства тоннеля для жаб

В ФРГ перекрыли автомагистраль для строительства тоннеля для жаб Bild: крупную магистраль в ФРГ закрыли для строительства тоннеля для жаб

Москва7 авг Вести.В немецком городе Билефельд власти на четыре месяца перекрыли крупную автомагистраль, чтобы построить 12 подземных переходов для лягушек, жаб и тритонов. Об этом пишет газета Bild.

На строительство дорог и двенадцати жабьих тоннелей выделено 1,7 миллиона евро - для этого на четыре месяца будет закрыта важная дорога в Билефельде говорится в публикации

Речь идет об участке длиной около 700 метров. Он закрыт с 27 июля, из-за чего автомобилисты вынуждены сделать 14-километровый крюк, преодоление которого прибавляет 25 минут к основному времени в пути.

Как сообщает издание, ранее волонтеры каждую весну вручную переносили через дорогу около 3 тыс. амфибий. Теперь лягушки, жабы и тритоны смогут переходить на другую сторону трассы по 12 тоннелям. Дорожное ведомство утверждает, что тоннели позволят защитить эти виды земноводных.

Однако местные жители настроены не так оптимистично. Они недовольны стройкой, поскольку закрытие большой дороги негативно сказывается на бизнесе: многие не хотят тратить дополнительное время, чтобы добраться до города.