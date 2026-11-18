Испанский суд принял к рассмотрению иск против Хулио Иглесиаса о домогательствах

Суд в Испании начал рассматривать дело против Иглесиаса о домогательствах Испанский суд принял к рассмотрению иск против Хулио Иглесиаса о домогательствах

Москва18 ноя Вести.Суд в Испании принял к рассмотрению иск против певца Хулио Иглесиаса о домогательствах, который подали против него две его бывшие сотрудницы, сообщила Национальная судебная коллегия Испании на официальном сайте.

Судья Национального суда Испании Антонио Пинья принял к рассмотрению иск, поданный двумя бывшими сотрудницами против певца Хулио Иглесиаса. Ему вменяются преступления против сексуальной свободы, а также нанесение телесных повреждений и унижающее достоинство обращение говорится в заявлении

Заявительницы должны дать показания 3 февраля 2027 года, уточнила коллегия.

Ранее Верховный суд Испании отклонил иск Иглесиаса против вице-премьера Испании Йоланды Диас из-за публичных высказываний Диас по певце. Суд обосновал свое решение "отсутствием юрисдикции".