Суд отказал экс-мужу Марии Мироновой в более частых встречах с сыном

Суд в Москве встал на сторону актрисы Марии Мироновой в ее споре с бывшим мужем Суд отказал экс-мужу Марии Мироновой в более частых встречах с сыном

Москва16 сен Вести.Пресненский суд Москвы отклонил иск актера Андрея Сороки к бывшей супруге Марии Мироновой, артист пытался добиться более частых встреч с их общим сыном. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал адвокат артистки Шота Горгадзе.

По его словам, Сорока хотел забирать ребенка на выходные и каникулы без присутствия матери. Ответчик против встреч не возражала, но настаивала на своем участии. Утверждается, что мальчик боится отца из-за регулярных скандалов, которые устраивал родитель, в том числе в нетрезвом виде.

Одновременно суд вынес решение о взыскании алиментов с Сороки, с таким требованием выступила Миронова. Сумма не уточняется.