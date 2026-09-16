Москва16 сенВести.Пресненский суд Москвы отклонил иск актера Андрея Сороки к бывшей супруге Марии Мироновой, артист пытался добиться более частых встреч с их общим сыном. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал адвокат артистки Шота Горгадзе.
По его словам, Сорока хотел забирать ребенка на выходные и каникулы без присутствия матери. Ответчик против встреч не возражала, но настаивала на своем участии. Утверждается, что мальчик боится отца из-за регулярных скандалов, которые устраивал родитель, в том числе в нетрезвом виде.
Одновременно суд вынес решение о взыскании алиментов с Сороки, с таким требованием выступила Миронова. Сумма не уточняется.