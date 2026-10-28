Дачница из Петербурга подала в суд на соседа с колокольней

Суд в Петербурге рассмотрит иск дачницы о колокольном звоне Дачница из Петербурга подала в суд на соседа с колокольней

Москва28 окт Вести.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск местной жительницы Елены Калинчук к ее соседу по даче в поселке Левашово Сергею Шанину. Женщина добивается тишины на своем участке, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Шанин в 2020 году поставил вблизи участка Калинчук 4-метровую колокольню с чугунным колоколом, который Колокол звонит ежедневно с 8.00 до 20.00, отбивая каждый час соответствующее количество ударов.

Истица очень устала от этого звона, она жалуется на негативное воздействие на нервную систему, на то, что ее семья не может отдыхать и наслаждаться тихими звуками дачи, а дети остались без дневного сна.

Колокольня с колоколом не предназначена для удовлетворения бытовых нужд и не является хозяйственной постройкой. Она не хранит вещи, не обслуживает жилой дом, не обеспечивает проживание. Ее функциональное назначение – издание звука, что не предусмотрено видом разрешенного использования участка говорится в иске

Договориться с соседом Калинчук не смогла. Она просит суд признать действия ответчика незаконными, запретить эксплуатацию колокольни и обязать ее демонтировать.