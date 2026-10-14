Суд в Петербурге закрыл эротический журнал из-за отсутствия в библиотеках Эротический журнал закрыт в Петербурге по иску Роскомнадзора

Москва14 окт Вести.Суд в Петербурге рассмотрел административный иск Роскомнадзора к учредителям периодического печатного издания журнала EROTICON LIFE о признании регистрации этого СМИ недействительной, сообщает объединенная пресс-служба судов города в MAX.

Отмечается, что по итогам систематического наблюдения не были установлены обстоятельства выхода этого СМИ в свет более одного года.

Кроме того, редакция журнала, являясь производителем печатной продукции, не передавала на хранение материалы, вышедшие с 2024–2025 года.

Так, в библиотеках обязательных экземпляров, например, нет. Продукция журнала, начиная с 2024 года и по настоящее время, отсутствует говорится в публикации

Отмечается также, что административные ответчики на судебное заседание не явились, хотя о времени и месте его проведения извещались надлежащим образом. При этом каких-либо мотивированных возражений по существу заявленных требований, доказательств в их обоснование, суду не было представлено.

В результате суд признал регистрацию периодического печатного издания журнала EROTICON LIFE, осуществленную Роскомнадзором 21 мая 2004 года, недействительной.