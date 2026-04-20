В Пятигорске на 2 месяца арестованы обвиняемые в покушении на теракт

Суд в Пятигорске арестовал обвиняемых в попытке подрыва здания силовиков В Пятигорске на 2 месяца арестованы обвиняемые в покушении на теракт

Москва20 апр Вести.В Пятигорске арестованы двое обвиняемых, которые собирались устроить теракт в здании одного из силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

С соответствующим ходатайством вышли следственные органы.

Суд… избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 июня 2026 года говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

По версии следствия, фигуранты планировали подорвать здание ведомства, чтобы дестабилизировать деятельность властей. Им вменяется покушение на террористический акт.