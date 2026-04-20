Москва20 апрВести.В Пятигорске арестованы двое обвиняемых, которые собирались устроить теракт в здании одного из силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
С соответствующим ходатайством вышли следственные органы.
Суд… избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 июня 2026 годаговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
По версии следствия, фигуранты планировали подорвать здание ведомства, чтобы дестабилизировать деятельность властей. Им вменяется покушение на террористический акт.