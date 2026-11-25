Во Франции арестовали все акции Google France по иску российской "дочки"

Суд во Франции арестовал все акции Google France по иску российской "дочки" Во Франции арестовали все акции Google France по иску российской "дочки"

Москва25 ноя Вести.Парижский суд распорядился арестовать 100% акций Google France в рамках разбирательства по заявлению российского подразделения корпорации, которое добивается возврата выведенных дивидендов на сумму €112 млн, сообщает РБК со ссылкой на партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, представляющего интересы конкурсного управляющего ООО "Гугл".

Арест стал обеспечительной мерой для исполнения решения Арбитражного суда Москвы. Российская инстанция ранее признала незаконной выплату дивидендов материнской компании Google International LLC на сумму €112 млн, или около 10 млрд рублей, установив, что средства были выведены для уклонения от расчетов с кредиторами. Решение французского суда может быть обжаловано.

Кроме того, российская "дочка" Google оспаривает перевод за рубеж более 140 млрд рублей после 2018 года. Поскольку у корпорации не осталось активов в России, взыскание средств планируется проводить через иностранные юрисдикции.

Далее парижский суд рассмотрит требования ООО "Гугл" по существу. В случае их удовлетворения арестованное имущество могут использовать для погашения долгов перед российскими кредиторами.

В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также арестовал имущество Google LLC в рамках исполнения решения российского арбитража и постановил взыскать с материнской компании 10 миллиардов рублей в пользу "дочки".

Всего российское подразделение компании добивается взыскания средств более чем в десяти зарубежных юрисдикциях.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал 160,3 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора российской "дочки" Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо.