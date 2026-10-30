В Судане заявили о наличии в стране американского оружия, переданного Украиной

Судан передал США документы о поставках оружия с Украины В Судане заявили о наличии в стране американского оружия, переданного Украиной

Москва30 окт Вести.Судан передал Соединенным Штатам доказательства применения местными повстанцами американского оружия, поступившего с Украины, заявил глава суданского МИД Мухиеддин Салем.

По его словам, возглавляемая им делегация передала американской стороне многочисленные доказательства.

В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников сказал он в беседе с РИА Новости

В Судане с 2023 года продолжается вооруженный конфликт между правительственной армией и повстанцами. Буквально недавно суданские власти задержали несколько украинских снайперов, которые воевали на стороне антиправительственных сил.

Информацию подтверждает и российская сторона. На заседании форума ОБСЕ руководитель российской делегации Юлия Жданова сообщила, что в ходе операции суданских вооруженных сил в районе города Бара изъяли автоматические станковые гранатометы MK19, ручные противотанковые гранатометы M72, а также гранатометы AT4 шведского производства.

При предварительном изучении маркировки установлено, что данное вооружение было передано американским военным ведомством украинским боевикам на безвозмездной основе в декабре 2024 году.