Военные Судана задержали несколько украинских снайперов и инструкторов

В Судане задержаны несколько украинских снайперов, воевавших за повстанцев Военные Судана задержали несколько украинских снайперов и инструкторов

Москва30 окт Вести.Суданские войска задержали несколько граждан Украины, которые воевали в рядах повстанцев снайперами и инструкторами, рассказал РИА Новости суданский глава МИД Мухиеддин Салем.

Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты заявил Салем

Он уточнил, что суданские военные также изъяли "определенное количество оружия".

В Судане с 2023 года продолжается вооруженный конфликт между правительственной армией и повстанцами из Сил быстрого реагирования (СБР).

У Сил быстрого реагирования (СБР), сражающихся с правительственными войсками в Судане, обнаружено американское вооружение, переданное киевскому режиму, заявляла в середине октября глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.