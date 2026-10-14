Глава делегации РФ: в Судане обнаружили переданное Киеву американское оружие Жданова: в Судане нашли оружие, переданное Украине из США

Москва14 окт Вести.Американское вооружение, по различным данным переданное киевскому режиму из запасов США, было обнаружено у Сил быстрого реагирования (СБР), сражающихся с правительственными войсками в Судане. Об этом сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат рассказала, что в ходе операции суданских вооруженных сил в районе города Бара изъяли автоматические станковые гранатометы MK19, ручные противотанковые гранатометы M72, а также гранатометы AT4 шведского производства.

При предварительном изучении маркировки установлено, что данное вооружение было передано ВСУ на безвозмездной основе в декабре 2024 году из наличия американского военного ведомства уточнила Жданова, ее слова привел ТАСС

По словам Ждановой, в начале августа министерство обороны США начало расследование случаев, связанных с применением западного оружия формированиями СБР Судана.

Телеканал CNN в сентябре сообщал, что киевский режим направлял украинских инструкторов в Мали и Судан для подготовки местных боевиков.