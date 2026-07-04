Старший сын Юрия Шевчука разыскивается за долги по кредиту

Судебные приставы разыскивают старшего сына Шевчука за долг по кредиту Старший сын Юрия Шевчука разыскивается за долги по кредиту

Москва4 июл Вести.Старший сын Юрия Шевчука Петр разыскивается судебными приставами из-за наличия долгов по кредиту. Об этом сообщает канал SHOT.

По информации источника, после начала СВО он покинул страну и с тех пор по взятому кредиту у него накопился долг, размер которого составляет 14 000 рублей.

В связи с этим его разыскивает Федеральная служба судебных приставов. Однако вернуть задолженность у старшего сына лидера ДДТ пока не представляется возможным.

Это связано с отсутствием у него какого-либо имущества в РФ.

Известно, что Петр Шевчук находится на ПМЖ в Аргентине.