Москва4 июлВести.Старший сын Юрия Шевчука Петр разыскивается судебными приставами из-за наличия долгов по кредиту. Об этом сообщает канал SHOT.
По информации источника, после начала СВО он покинул страну и с тех пор по взятому кредиту у него накопился долг, размер которого составляет 14 000 рублей.
В связи с этим его разыскивает Федеральная служба судебных приставов. Однако вернуть задолженность у старшего сына лидера ДДТ пока не представляется возможным.
Это связано с отсутствием у него какого-либо имущества в РФ.
Известно, что Петр Шевчук находится на ПМЖ в Аргентине.