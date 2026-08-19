Москва19 авгВести.Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" вернулось в пункт постоянного базирования в Мурманской области после завершения исследовательских задач в Атлантическом океане. Об этом заявили в пресс-службе флота.
Экипаж гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич" завершил выполнение исследовательских задач в Атлантическом океане и прибыл в пункт постоянного базированиясказано в материале
Согласно этой информации, экспедиция продлилась два месяца. Программа исследований, связанных с изучением рельефа дна и полей Мирового океана, была выполнена в полном объеме.
"Ромуальд Муклевич" неоднократно привлекался к совместным с Русским географическим обществом экспедициям, в которых были обнаружены затонувшие корабли и суда времен ВОВ, а также были сделаны географические открытия на архипелагах Баренцева моря.