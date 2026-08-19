Судно "Ромуальд Муклевич" вернулось на базу после исследований в Атлантике

Судно "Ромуальд Муклевич" прибыло на базу после исследований в Атлантике Судно "Ромуальд Муклевич" вернулось на базу после исследований в Атлантике

Москва19 авг Вести.Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" вернулось в пункт постоянного базирования в Мурманской области после завершения исследовательских задач в Атлантическом океане. Об этом заявили в пресс-службе флота.

Экипаж гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич" завершил выполнение исследовательских задач в Атлантическом океане и прибыл в пункт постоянного базирования сказано в материале

Согласно этой информации, экспедиция продлилась два месяца. Программа исследований, связанных с изучением рельефа дна и полей Мирового океана, была выполнена в полном объеме.

"Ромуальд Муклевич" неоднократно привлекался к совместным с Русским географическим обществом экспедициям, в которых были обнаружены затонувшие корабли и суда времен ВОВ, а также были сделаны географические открытия на архипелагах Баренцева моря.