Танкер под российским флагом отбуксировали в Порт-Саид для ремонта

Судно с флагом РФ, у которого отказал двигатель, отбуксировали в Порт-Саид Танкер под российским флагом отбуксировали в Порт-Саид для ремонта

Москва5 ноя Вести.Танкер ALYSSUM, который ходит под российским флагом, отбуксирован в египетский Порт-Саид на ремонт. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Суэцкого канала.

Уточняется, что у судна отказал двигатель. Аварийные службы канала приступили к операции по спасению ALYSSUM после того, как к ним за помощью обратилось агентство, которое представляет танкер.

Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ говорится в сообщении

ALYSSUM – танкер для перевозки нефтепродуктов. Длина судна составляет 182 метра, ширина – 27 метров.