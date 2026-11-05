Москва5 нояВести.Танкер ALYSSUM, который ходит под российским флагом, отбуксирован в египетский Порт-Саид на ремонт. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Суэцкого канала.
Уточняется, что у судна отказал двигатель. Аварийные службы канала приступили к операции по спасению ALYSSUM после того, как к ним за помощью обратилось агентство, которое представляет танкер.
Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работговорится в сообщении
ALYSSUM – танкер для перевозки нефтепродуктов. Длина судна составляет 182 метра, ширина – 27 метров.