В Босфоре приостановлено движение судов в обоих направлениях Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки танкера

Москва11 окт Вести.Движение судов в Босфоре временно приостановили в обоих направлениях после поломки танкера. Об этом агентство DHA.

Журналисты добавили, что инцидент произошел около 19​​​.10 по местному времени.

Движение судов в Босфоре временно приостановили в обоих направлениях говорится в публикации

Уточняется, что судно длиной 107 метров следовало из Болгарии в Италию, когда у него отказал двигатель. На месте происшествия работают экстренные службы. К танкеру также направили несколько буксиров.

В последний раз судоходство в проливе было нарушено из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee, который ходит под флагом Панамы​​​.