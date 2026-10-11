Москва11 октВести.Движение судов в Босфоре временно приостановили в обоих направлениях после поломки танкера. Об этом агентство DHA.
Журналисты добавили, что инцидент произошел около 19.10 по местному времени.
Движение судов в Босфоре временно приостановили в обоих направленияхговорится в публикации
Уточняется, что судно длиной 107 метров следовало из Болгарии в Италию, когда у него отказал двигатель. На месте происшествия работают экстренные службы. К танкеру также направили несколько буксиров.
В последний раз судоходство в проливе было нарушено из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee, который ходит под флагом Панамы.