В Кызыле возбуждено дело против судьи за вынесение неправосудного акта

Судью из Кызыла подозревают в фальсификации судебного акта: возбуждено дело В Кызыле возбуждено дело против судьи за вынесение неправосудного акта

Москва22 окт Вести.Возбуждено уголовное дело против судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш, которую подозревают в вынесении заведомо неправосудного судебного акта. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В ноябре 2023 года судья Монгуш без проведения судебного заседания вынесла неправосудный судебный акт – постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Отмечается, что Монгуш указала в постановлении дату 29 июня 2023 года, подписала его и приобщила к материалам дела.

Верховный суд Республики Тыва отменил это решение апелляционным постановлением 21 февраля 2024 года, так как в нем нашли грубые процессуальные нарушения.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела и собирают доказательства.