Житель Кызыла обвиняется в истязании и угрозе убийством сожительнице Кызылчанин обвиняется в регулярном избиении и угрозе убийством сожительнице

Москва26 окт Вести.Ранее неоднократно судимый за разные преступления 32-летний житель Кызыла стал фигурантом дел об истязании и угрозе убийством своей сожительнице, сообщила пресс-службу УМВД России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

В ночь на 17 октября в управление МВД РФ по Кызылу обратилась 33-летняя женщина, которая пояснила, что ее пьяный сожитель угрожал ей убийством, держа в руках ножницы и топор. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции было установлено, что сожитель женщины на протяжении 2025 года, а также с начала 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил ей побои и причинял физические страдания на почве личных неприязненных отношений. Женщина пояснила, что ранее не обращалась в полицию и медицинские учреждения, так как опасалась за свою жизнь написали в ведомстве

После этого в отношении мужчины возбудили второе дело – по статье об истязании.

Подозреваемый дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.