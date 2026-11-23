В Тыве возбудили уголовное дело в отношении районного судьи Судья стала фигурантом уголовного дела о вынесении неправосудных решений в Тыве

Москва23 ноя Вести.В Республике Тыва возбудили уголовное дело в отношении судьи Чойган Чымбал-оол за вынесение неправосудных решений. Об этом сообщает СК России в MAX.

Председателем СК России в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского районного суда Республики Тыва Чойган Чымбал-оол за вынесение судьей заведомо неправосудного решения и иных судебных актов (три эпизода ч. 1 ст. 305 УК РФ) говорится в сообщении

По данным следствия, Чымбал-оол не провела назначенные судебные заседания 30 ноября 2023 года. При этом она вынесла в декабре 2023 года решения: постановление о прекращении принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра; определение об удовлетворении иска о взыскании долга; решение об удовлетворении иска о признании бездействия органов местного самоуправления по предоставлению места ребенку в детском саду.

Все эти решения судья датировала 30 ноября, подписала и приобщила к материалам. Апелляционными постановлениями Верховного суда республики они были отменены, поскольку их приняли с грубыми процессуальными нарушениями.