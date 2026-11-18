В Туве за превышение полномочий будут судить сотрудников отдела полиции В Туве полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Москва18 ноя Вести.В Республике Тыва два сотрудника территориального отдела полиции предстанут перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом региональный СК сообщает в MAX.

По данным следствия, в марте 2026 года в опорном пункте полиции города Ак-Довурака обвиняемые…, без достаточных оснований подозревая 17-летнего местного жителя в краже сотового телефона и явно превышая должностные полномочия, применили к нему физическое насилие, в результате чего причинили телесные повреждения говорится в мессенджере ведомства

Права и законные интересы несовершеннолетнего потерпевшего были нарушены, уточняется в сообщении.

На основании проведенных следственных и процессуальных действий по уголовному делу была собрана достаточная доказательственная база. Обвиняемым предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.