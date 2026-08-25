В Туве гадалку оштрафовали на 15 тысяч за недостоверные сведения о поисках детей

Ясновидящую оштрафовали в Туве за недостоверные сведения о поисках детей В Туве гадалку оштрафовали на 15 тысяч за недостоверные сведения о поисках детей

Москва25 авг Вести.Суд в Туве назначил административный штраф ясновидящей, которая распространяла недостоверные сведения о поисках двух девочек, пропавших в июле в Кызыле. Об этом сообщили в МВД по республике.

Согласно материалам дела, 22-летняя местная жительница, представляясь ясновидящей, в соцсетях и мессенджерах распространяла сообщения, связанные с поиском пропавших девочек и причинами их смерти.

По данному факту Кызылским городским судом женщина привлечена к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление массовой информацией). Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей сказано в сообщении

Ранее суд оштрафовал еще одну местную жительницу, которую признали виновной в призывах к массовому скоплению людей.

1 июля две девочки пропали без вести в Кызыле. В поисках детей принимали участие более 1 тысячи человек. Позднее обеих девочек нашли мертвыми. После пропажи детей в соцсетях началось распространение недостоверной информации от якобы шаманов и ясновидящих о том, где могут находиться дети.