Сухогруз "Русский восток" сняли с мели "как по маслу" Сухогруз "Русский восток" плавно сошел с мели в акватории Владивостока

Москва11 сен Вести.Сухогруз "Русский Восток", который 8 сентября сильным ветром сорвало с якоря в Амурском заливе и отнесло в сторону Токаревского маяка, сняли с мели "как по маслу". Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Чтобы снять такое большое судно с мели важен грамотный технический расчет, поэтому для спасательной операции привлекли сразу два буксира, общая мощность которых превышает 7 тыс. лошадиных сил. В операции также участвовали морская спасательная служба и водолазы.

Судно сняли с мели буквально "как по маслу". Даже не пришлось прилагать каких-то больших усилий, делать резких рывков. Оно достаточно плавно сошло с камней и идет вглубь залива передает корреспондент

После того как буксиры отведут сухогруз на безопасное расстояние вглубь Амурского залива, они изменят сцепку и сопроводят пароход в Находку, к причалу Ливадийского судоремонтного завода.

Как стало известно, экипаж бросил судно еще в июне.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.