Мужчина и женщина ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Супруги пострадали при ударе беспилотника в Белгородской области Мужчина и женщина ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва30 окт Вести.В Белгородской области семейная пара пострадала в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона в MAX.

Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали супруги говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Хотмыжск Грайворонского округа. У мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и ноги, у женщины - слепые осколочные ранения лица. Пострадавших госпитализируют в областную клиническую больницу. При ударе дрона автомобиль получил повреждения.

Также атакованы Белгородский Шебекинский и округа. В поселке Маслова Пристань беспилотник сдетонировал о дорожное полотно - пострадали две машины и окна в частном доме. В селе Отрадное дрон взорвался во дворе частного домовладения - выбило окна.