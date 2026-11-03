Трамп заявил, что $30 млрд на войну с Ираном являются "ничтожными"

"Сущий пустяк": Трамп назвал ничтожными $30 млрд, потраченных на войну с Ираном Трамп заявил, что $30 млрд на войну с Ираном являются "ничтожными"

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что считает "сущим пустяком" $30 млрд, которые потрачены на военную операцию против Ирана.

Я слушал очень глупого конгрессмена, который говорил о $30 млрд, потраченных на войну с Ираном. Это сущий пустяк, потому что мы заработали в разы больше на Венесуэле подчеркнул глава Белого дома

США действуют в конфликте с Ираном с позиции силы, и "есть очень хорошие шансы" на то, что стороны смогут заключить сделку, уточнил Трамп.

Между тем в интервью Right Side Broadcasting Network (RSBN) президент США заявил, что конфликт с Ираном так или иначе вскоре завершится: либо Тегеран пойдет на сделку, либо Вашингтон покончит в Ираном.