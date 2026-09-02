Москва2 сенВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов привел последние данные о ситуации с топливом на территории региона.
Руководитель субъекта констатировал, что в настоящее время объем поставок топлива не покрывает все потребности.
Поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей. Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензинуговорится в заявлении главы региона, опубликованном в MAX
Сергей Аксёнов заверил, что по мере увеличения объемов завоза ситуация станет выправляться. Он сообщил, что с учетом поступающих сигналов было принято решение об организации реализации суточного объема топлива в два этапа.
Отпуск топлива будет производится с 8.00 до 10.00, и с 18.00 до 20.00. С 7.00 на интерактивной карте заправок регионального Министерства топлива и энергетики будет доступна информация о наличии бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях.