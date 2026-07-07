Свалка металлолома на клубничных полях: в Подмосковье оценили масштаб ущерба Инспектор: свалка в Подмосковье нанесла ущерб природе на 23 млн рублей

Москва7 июл Вести.В Московской области оценили экологический ущерб от свалки металла в деревне Булатниково. На данный момент причиненный почве ущерб оценивается более чем в 23 млн рублей, заявил ИС "Вести" государственный инспектор в области охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Московской области Сергей Гулько.

Установлено, что на земельном участке категории "земли сельхозназначения", разрешенный вид использования - для сельхозпроизводства проводятся работы по приему металлолома, которые сопровождаются сжиганием отходов. Рассчитан ущерб, причиненный почве, который составил более 23 млн рублей сказал он

Местные жители рассказали, что раньше на месте нынешней промзоны находились клубничные поля. Однако, когда наделы были проданы, вместо растений появились отходы, металлолом и строительный мусор.

Поля были распроданы по колхозным паям. Это было с участием администрации Ленинского городского округа, были посажены заместители главы [Альберт] Гравин, [Алексей] Спасский. На 10-15 лет уже посажены, но продолжается незаконная деятельность рассказал житель СНТ "Булатниково" Олег Шагаев

Жительница деревни Булатниково Ирина Боровикова также отметила, что по факту ситуации в населенном пункте было вынесено судебное предписание.

Есть судебное решение о том, чтобы вывезти весь строительный мусор, грунт в недельный срок, но, к сожалению, уже два месяца прошло, ничего не исполняется рассказала она

По словам другого местного жителя Олега Шагаева, ежедневно на промзону привозят металлолом.

Привозят горы металла - в день больше ста автомобилей проезжают из Москвы, минуя московские посты ГИБДД. И выгружают все это непосредственно в Булатниково. Громыхают день и ночь, люди не могут элементарно спать заявил он

В администрации Ленинского округа по данному факту заявили, что за деятельностью хозяйствующих субъектов на обозначенной территории установлен контроль со профильных ведомств, а виновные в незаконной деятельности задержаны.