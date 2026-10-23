Свинку-талисман выселяют из ресторана в центре Хабаровска Россельхознадзор выселяет из хабаровского ресторана свинку-талисман

Москва23 окт Вести.Из ресторана "Пани Фазани" в центре Хабаровска выселяют свинью, ставшую талисманом заведения. Подробности сообщает канал Amur Mash.

Снежка - вьетнамская вислобрюхая - обитала прямо в заведении в самодельном загоне из досок и сетки-рабицы, закрывавшемся на замок. После жалобы в Россельхознадзор одного из посетителей, заявившего, что у поросенка стресс, животному придется покинуть привычное место.

По словам гостя ресторана, один из посетителей попытался перелезть через ограждение, повредил заслон, животное сильно испугалось и даже пыталось защититься.

Снежка зарегистрирована в ветеринарной системе, и участвовать в культурно-зрелищных мероприятиях ей можно. А вот жить в общепите – нет говорится в мессенджере

После инцидента компания-владелец ООО "Кук энд Стафф" получила предостережение. Хозяева заведения ищут для Снежки новый дом.