Сводный полицейский батальон ВСУ из Черниговской области несет потери в ДНР "Северный ветер": черниговский батальон полиции ВСУ понес потери в ДНР

Москва15 ноя Вести.Сводный стрелковый батальон полиции ВСУ, который сформировали в принудительном порядке из сотрудников в Черниговской области, несет потери в ДНР, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Из полицейских Черниговской области в принудительном порядке сформировали сводный стрелковый батальон полиции для отправки в ДНР в качестве штурмовиков​​​. Батальон уже несет потери, известно об уничтожении заместителя командира взвода старшего лейтенанта Виталия Винника говорится в материале

Отмечается, что восполнять потери подразделения планируется из числа полицейских Черниговской области.

Ранее стало известно, что роту охраны Воздушных сил Украины перебросили в Сумскую область как пехоту.