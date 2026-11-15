Москва15 нояВести.Сводный стрелковый батальон полиции ВСУ, который сформировали в принудительном порядке из сотрудников в Черниговской области, несет потери в ДНР, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Из полицейских Черниговской области в принудительном порядке сформировали сводный стрелковый батальон полиции для отправки в ДНР в качестве штурмовиков. Батальон уже несет потери, известно об уничтожении заместителя командира взвода старшего лейтенанта Виталия Винникаговорится в материале
Отмечается, что восполнять потери подразделения планируется из числа полицейских Черниговской области.
Ранее стало известно, что роту охраны Воздушных сил Украины перебросили в Сумскую область как пехоту.