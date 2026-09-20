ВСУ строят оборонительные сооружения в Черниговской области ВСУ возводят комплексные оборонительные сооружения в Черниговской области

Москва20 сен Вести.ВСУ в Черниговской области проводят комплексную работу по возведению оборонительных сооружений, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В область переброшен ремонтно-восстановительный батальон.

В Черниговской области противник проводит комплексную работу по возведению оборонительных сооружений. Для этого в область переброшен 516-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (516 ОРВБ) говорится в сообщении

В начале сентября туда же был переброшен 120-й отдельный разведывательный полк, полностью оснащенный разведывательными БПЛА западного производства; активизированы разведывательные мероприятия.

Военная администрация расширила зону эвакуации. По информации ТАСС, из приграничных районов Черниговской области власти принудительно вывезли всех детей - всего более 350 детей.