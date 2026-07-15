Москва15 июлВести.Православный священник Владислав Береговой заявил, что доставшийся по наследству крестик носить не запрещено. Об этом он рассказал в беседе с RT.
По его словам, как правило, нательный крестик носится человеком до конца дней, но строгих предписаний, запрещающих передавать семейную реликвию по наследству, не существует.
Если это семейная реликвия и человеку так хочется... По новой освящать подобный крест не обязательно. Если есть желание, то батюшка освятит. Но крест - он свят сам по себеобъяснил священник
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются священники-блогеры.