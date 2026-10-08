Священник рассказал, какому святому молиться перед экзаменами Иерей Ильяшенко: перед экзаменами можно попросить о помощи Сергия Радонежского

Москва8 окт Вести.Перед сдачей зачетов и экзаменов студенты могут попросить о заступничестве святого преподобного Сергия Радонежского. Об этом рассказал "Абзацу" иерей Филипп Ильяшенко, пояснив, что все молитвы обращены к Богу, а у святых просят заступничества и содействия в делах.

Традиционно в России покровителем и помощником в учебе называют преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Просить о помощи можно, либо используя церковные тексты, либо в произвольной форме, своими словами. Для верующих важен сам факт искреннего обращения. При этом важно помнить, что молимся мы Богу и получаем помощь от Бога пояснил отец Филипп

Студенты нередко совершают паломничества в Троице-Сергиеву лавру для молитвы у мощей чудотворца, рассказал священник.