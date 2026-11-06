Священник рассказал, кому молиться после семейной ссоры Священник Ильяшенко: молиться после семейной ссоры можно иконе Божией Матери

Москва6 ноя Вести.Молиться после семейной ссоры можно перед иконой Божией Матери. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко.

Матерь Божья – великая утешительница и заступница рода христианского. Конечно, можно молиться ей после ссоры с мужем объяснил священник

Он добавил, что верующие могут обратиться к соответствующей иконе с молитвой "Царица моя Преблагая".

Ранее россиянам рассказали, что при сердечных заболеваниях необходимо молиться болгарскому святому Иоанну Рыльскому.