AP: более 1200 нелегальных мигрантов прибыли из Ливии в Грецию за 2 дня

Свыше 1,2 тысячи нелегалов приплыли из Ливии в Грецию за два дня AP: более 1200 нелегальных мигрантов прибыли из Ливии в Грецию за 2 дня

Москва29 ноя Вести.Греческих берегов за два дня достигли более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов из Северной Африки, предположительно, все они прибыли из Ливии, пишет агентство AP со ссылкой на греческую береговую охрану.

Как отмечает агентство, число прибывающих в Грецию нелегалов резко растет.

По данным береговой охраны, за последние два дня более 1200 мигрантов …на лодках из Северной Африки… достигли греческих островов Крит и Гавдос говорится в сообщении

Как указывает AP, тела двух погибших нелегалов найдены на берегу скалистого греческого острова Гавдос в субботу. Причина смерти не ясна, но, по данным местных СМИ, их лодка разбилась о скалы.

Информация о гражданстве мигрантов (в сообщении греческой береговой охраны - ред.) ...отсутствовала, хотя предполагается, что все они отплыли из Ливии отмечается в сообщении

Долгий и опасный морской путь из Ливии к берегам Греции стал одним из самых популярных миграционных маршрутов в Европу для людей, бегущих от конфликтов и нищеты в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что атака Украины на ливийский порт Бенгази привела к охлаждению отношений Киева с Италией. Для Италии Ливия имеет стратегическое значение. Рим особенно обеспокоен возможной дестабилизацией Ливии, что может привести к новой волне мигрантов в Европу.