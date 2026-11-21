Москва21 нояВести.Более 220 миллионов рублей власти Донецкой Народной Республики направили на оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах, следует из распоряжения правительства региона, с которым ознакомилось РИА Новости.
На финансовое обеспечение мероприятия государственной программы Донецкой Народной Республики "Развитие образования" по оснащению медицинских кабинетов общеобразовательных организаций и образовательных организаций дошкольного образования… ... 220 204 356 рублейговорится в документе
Отмечается, что Минобрнауки ДНР выступает в роли главного распорядителя бюджетных средств.
Государственная программа "Развитие образования" в ДНР была утверждена региональным правительством в декабре 2025 года и рассчитана на период 2026-2030 годов. Общий объем ее финансирования составляет почти 20,94 миллиарда рублей.
Среди ключевых задач программы – сформировать целостную образовательную среду в регионе, повысить уровень доступности качественного образования, а также помочь каждому раскрыть и проявить свои таланты.