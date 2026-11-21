Власти ДНР направили более 220 млн рублей на оснащение медкабинетов в школах

Свыше 220 млн рублей власти ДНР выделили на оснащение медкабинетов в школах Власти ДНР направили более 220 млн рублей на оснащение медкабинетов в школах

Москва21 ноя Вести.Более 220 миллионов рублей власти Донецкой Народной Республики направили на оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах, следует из распоряжения правительства региона, с которым ознакомилось РИА Новости.

На финансовое обеспечение мероприятия государственной программы Донецкой Народной Республики "Развитие образования" по оснащению медицинских кабинетов общеобразовательных организаций и образовательных организаций дошкольного образования… ... 220 204 356 рублей говорится в документе

Отмечается, что Минобрнауки ДНР выступает в роли главного распорядителя бюджетных средств.

Государственная программа "Развитие образования" в ДНР была утверждена региональным правительством в декабре 2025 года и рассчитана на период 2026-2030 годов. Общий объем ее финансирования составляет почти 20,94 миллиарда рублей.

Среди ключевых задач программы – сформировать целостную образовательную среду в регионе, повысить уровень доступности качественного образования, а также помочь каждому раскрыть и проявить свои таланты.