Сына украинского политика отпустили из армии по "семейным обстоятельствам" ТЦК мобилизовал сына Шуфрича, но затем отпустил по семейным обстоятельствам

Москва20 июл Вести.По данным российских силовых структур, сын украинского политика Нестора Шуфрича был призван сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако вскоре его отпустили якобы по "семейным обстоятельствам".

Как сообщил ТАСС источник в российских силовых ведомствах, "сына одиозного украинского политика Нестора Шуфрича задержали сотрудники ТЦК, однако после пребывания в VIP-ложе роты резерва 241-й отдельной бригады теробороны [он] был отпущен в отпуск "по семейным обстоятельствам".

Нестор Шуфрич — бывший депутат Верховной рады, в прошлом году был арестован по обвинению в госизмене. В марте текущего года суд продлил ему содержание под стражей до мая, однако в январе ему разрешили внести залог в размере более 33 млн гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы СИЗО.