MS Now: Секретную службу США возмутили запросы Вэнса на вертолеты в личных целях

"Сыты по горло": Секретная служба США в бешенстве от поведения Вэнса MS Now: Секретную службу США возмутили запросы Вэнса на вертолеты в личных целях

Москва16 июл Вести.Секретная служба США выражает недовольство частыми запросами американского вице-президента Джея Ди Вэнса на использование военных вертолетов для личных нужд его семьи.

Агенты Секретной службы "сыты по горло" постоянными изменениями в расписании семьи Вэнса, которые, по их утверждениям, происходят в последний момент. Эта ситуация вынуждает их отменять выходные, оперативно разрабатывать планы безопасности, а также увеличивает расходы налогоплательщиков, сообщает сетевое издание MS Now.

Это происходит постоянно заявил один из источников издания

Он добавил, что подобные запросы становятся причиной "кадрового голода" в Секретной службе.

По словам собеседника портала, среди последних случаев, вызвавших раздражение силовиков, была просьба Вэнса доставить его маленького сына на урок гольфа военным вертолетом Marine Two. План не осуществился только из-за непогоды — в тот день наблюдалась гроза.

Согласно бюджетной смете Пентагона за 2022 год, эксплуатация одного военного вертолета обходится налогоплательщикам в сумму от 16 до 24,6 тысячи долларов в час, говорится в статье.

Ранее издание Politico сообщило, что ответственным за срыв американо-иранского диалога могут сделать именно Вэнса.