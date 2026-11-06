"Т-Технологии" намерены приобрести до 100% акций "Циана" "Т-Технологии" сообщили о намерении купить до 100% акций "Циана"

Москва6 ноя Вести.Группа "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) объявила о планах приобрести до 100% акций "Циана". Стоимость одной бумаги в рамках добровольного предложения составит 993,05 рубля, сообщается в пресс-релизе группы.

"Т-Технологии" уже представили в Банк России соответствующее предложение акционерам МКПАО "Циан".

Добровольное предложение "Т-Технологий" предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам "Циана" на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года говорится в сообщении

Завершить сделку планируется в первом квартале 2027 года после прохождения необходимых процедур и получения всех согласований. В группе уточнили, что для финансирования сделки не потребуется дополнительная эмиссия акций.