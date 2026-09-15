Москва15 сен Вести.Таиланд передал в дар России уникальное 80-томное издание древнейших буддийских текстов Типитака, это событие имеет символическое значение, заявила ИС "Вести" участвовавшая в церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова.

Уникальное издание передано в Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Петербурге по случаю 130-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Типитака – собрание религиозно-философских текстов, образующих буддийский канон, оно было составлено в V-III веках до нашей эры.

Символично, что мы становимся обладателями этого фонетического, гиперсовременного издания, которое невероятно важно не только для людей, которые исповедуют буддизм, а такие у нас есть, и их много в нашей стране, многонациональной, многоконфессиональной. Нам очень важно это для поколений наших уникальных востоковедов сказала Любимова

Свод священных законов был составлен еще в эпоху Будды. Всемирный фонд Типитаки поставил задачу издать тексты на латинице, чтобы они стали доступны исследователям по всему миру.

Рама Пятый преподнес императору Николаю Второму первый экземпляр Типитаки в качестве королевского дара, символа мира и свободы. И сегодня мы продолжаем эту традицию. Мы вновь привозим из Таиланда в Россию не только буддистскую мудрость, вместе с ней мы привозим российскому народу нашу добрую волю и дружбу подчеркнул ИС "Вести" посол Таиланда в РФ Сасиван Вонгсинсават

К торжественной церемонии в зале Корфа в РНБ также открыли выставку документов, посвященную отношениям России с королевством.

Ранее в библиотеке рассказали, почему созданное в 1045 году и хранящееся в РНБ Остромирово Евангелие сохранилось до наших дней.