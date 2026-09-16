Москва16 сен Вести.Традиция обмена буддийской мудростью и доброй волей между Таиландом и Россией, заложенная королем Рамой V и императором Николаем II, продолжается и сегодня.

Об этом ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге пополнила свои фонды полным изданием древнейшего свода буддийских канонов. Ценный дар, состоящий из 80 томов, был передан Королевством Таиланд в ознаменование 130-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Эта акция продолжает историческую традицию, заложенную в 1897 году, когда король Сиама (ныне Таиланд) Рама V Чулалонгкорн преподнес России первое печатное издание священных текстов Типитака.

Рама V преподнес императору Николаю Второму первый экземпляр Типитака в качестве королевского дара, символа мир и свободы. И сегодня мы продолжаем эту традицию. Мы вновь привозим из Таиланда в Россию не только буддистскую мудрость, вместе с ней мы привозим российскому народу нашу добрую волю и дружбу рассказал посол

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, участвовавшая в церемонии передачи текстов Типитака отметила, насколько важно не только для людей, которые исповедуют буддизм в России, но и для поколений уникальных востоковедов РФ получить священные тексты Типитака.