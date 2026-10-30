"Там идет серьезная борьба": Песков о попытках Киева помешать РФ в Африке Песков заявил о попытках Украины помешать интересам России в Африке

Москва30 окт Вести.Украина пытается помешать российским интересам в Африке, и Россия делает все необходимое, чтобы этому противостоять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий" о сообщениях на эту тему.

Есть такие попытки, действительно, и Россия делает все, что необходимо, чтобы им противостоять. Там идет достаточно серьезная борьба сказал он

29 октября пресс-секретарь главы государства сообщил информационной службе "Вести", что участники саммита Россия-Африка столкнулись с трудностями при прилете в российскую столицу: по его словам, несколько самолетов приземлились в Шереметьево вместо Внуково. Он добавил, что системы ПВО эффективно справились с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву в ночь на 29 октября, которая стала одной из самых масштабных за последнее время.

Ранее посол России в Буркина-Фасо Игорь Мартынов рассказал РИА Новости, что украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и операторов беспилотников в ряде африканских стран. Об этом заявил агентству РИА Новости.