Танкер с топливом затонул у побережья Таиланда, ведутся поиски шести моряков

Танкер затонул у берегов Таиланда, без вести пропали члены экипажа Танкер с топливом затонул у побережья Таиланда, ведутся поиски шести моряков

Москва11 ноя Вести.Танкер Venus 14 затонул у берегов тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа пропали без вести, сообщает газета The Nation.

По информации издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило уведомление о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Танкер, занимавшийся снабжением рыболовных судов топливом, затонул примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип.

Для проведения поисково-спасательной операции военные направили патрульный катер T113 и самолет Do 228. Кроме того, специалисты проверяют район затопления на предмет возможной утечки топлива.

Причины происшествия и количество топлива, находившегося на борту танкера, пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что два танкера, перевозивших нефть, столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе.