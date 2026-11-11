Москва11 нояВести.Танкер Venus 14 затонул у берегов тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа пропали без вести, сообщает газета The Nation.
По информации издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило уведомление о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Танкер, занимавшийся снабжением рыболовных судов топливом, затонул примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип.
Для проведения поисково-спасательной операции военные направили патрульный катер T113 и самолет Do 228. Кроме того, специалисты проверяют район затопления на предмет возможной утечки топлива.
Причины происшествия и количество топлива, находившегося на борту танкера, пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что два танкера, перевозивших нефть, столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе.