Москва25 нояВести.Пароль лучше делать из пяти или шести слов, которые не связаны по смыслу. Такую рекомендацию дал эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн в комментарии изданию "Абзац".
По его словам, взломщики давно научились узнавать комбинации через программы или просто перебор слов.
Эксперт уточнил, что оптимальная длина пароля – 15 знаков. Кроме того, Келлерманн указал на то, что комбинация будет в разы эффективнее при установке двухфакторной аутентификации.
Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например "тапок, облако, ректор, вилка, июльсказал эксперт
Он объяснил, что использование спецсимволов тоже может помочь, но их следует расставлять в случайных местах. Специалист предупредил, что программы взлома давно учитывают привычки людей менять "а" на "@", "о" на ноль, дописать в конце "!" или год рождения.
Также эксперт порекомендовал использовать отдельный пароль для каждого сервиса.
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