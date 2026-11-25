Аналитик Келлерманн: пароль стоит составлять из слов, у которых нет связи

"Тапок, облако, ректор": раскрыты секреты создания самого безопасного пароля Аналитик Келлерманн: пароль стоит составлять из слов, у которых нет связи

Москва25 ноя Вести.Пароль лучше делать из пяти или шести слов, которые не связаны по смыслу. Такую рекомендацию дал эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн в комментарии изданию "Абзац".

По его словам, взломщики давно научились узнавать комбинации через программы или просто перебор слов.

Эксперт уточнил, что оптимальная длина пароля – 15 знаков. Кроме того, Келлерманн указал на то, что комбинация будет в разы эффективнее при установке двухфакторной аутентификации.

Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например "тапок, облако, ректор, вилка, июль сказал эксперт

Он объяснил, что использование спецсимволов тоже может помочь, но их следует расставлять в случайных местах. Специалист предупредил, что программы взлома давно учитывают привычки людей менять "а" на "@", "о" на ноль, дописать в конце "!" или год рождения.

Также эксперт порекомендовал использовать отдельный пароль для каждого сервиса.

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