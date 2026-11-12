Татьяна Ким: покупатели в Москве больше других пострадали от атак на склады Основатель WB Ким: от атак ВСУ на склады в первую очередь страдали жители Москвы

Москва12 ноя Вести.Покупатели в Москве больше других пострадали от атак на склады Wildberries, так как они привыкли к доставке день в день. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Было видно, что в первую очередь страдали жители, наверное, Москвы, потому что они привыкли, что доставка чуть ли не в этот же день была. И было видно, как постепенно она восстанавливалась, то есть сначала все товары доставлялись через день. Потом было так, что, если до 10 утра заказываешь, они тебе на следующий день уже привозят отметила Ким

Она добавила, что иностранные партнеры компании Wildberries с пониманием отнеслись к ситуации, сложившейся после крупных атак на склады маркетплейса.