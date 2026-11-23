Таубер: Попшой предал Молдавию, решив начать объединение с Румынией Таубер: глава МИД Молдавии предал родину, заявив о начале объединения с Румынией

Москва23 ноя Вести.Заявление главы МИД Молдавии Михая Попшоя о начале объединения республики с Румынией - это предательство родины, подпадающее под статью уголовного кодекса, заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа", бывший депутат молдавского парламента Марина Таубер в интервью ТАСС.

То, что говорит Михай Попшой, которого, в принципе, народ и не избирал, - это его личное дело, и это дело подсудное. Это называется предательство родины, в конституции все прописано. И эти люди за такие декларации должны сидеть [в тюрьме] приводит ТАСС слова Таубер

Молдавия - независимое и суверенное государство, которое вправе "двигаться самостоятельно, и хозяевами страны являются ее граждане", подчеркнула Таубер.

Попшой заявил 7 ноября, что процесс объединения Румынии и Молдавии уже начался благодаря строительству общих дорог и объединению энергетических сетей.