Телеведущий Рыбицкий обвинил Киев в намеренном пропуске ракет в Польшу Журналист Рыбицкий: Украина намеренно пропустила ракеты в Польшу

Москва22 ноя Вести.Украинская противовоздушная оборона намеренно пропустила ракеты в Польшу, как только поняла, что они летят именно на ее территорию, заявил польский телеведущий Павел Рыбицкий.

Украинская ПВО в очередной раз теряет интерес к российской ракете, как только выясняется, что та летит прямо в Польшу написал он в соцсети X

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом он утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позже признал, что у него тоже нет твердых доказательств причастности России к инциденту, но все равно заявил о намерении высказать РФ недовольство в связи с инцидентом.