Москва22 нояВести.Украинская противовоздушная оборона намеренно пропустила ракеты в Польшу, как только поняла, что они летят именно на ее территорию, заявил польский телеведущий Павел Рыбицкий.
Украинская ПВО в очередной раз теряет интерес к российской ракете, как только выясняется, что та летит прямо в Польшунаписал он в соцсети X
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом он утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский позже признал, что у него тоже нет твердых доказательств причастности России к инциденту, но все равно заявил о намерении высказать РФ недовольство в связи с инцидентом.