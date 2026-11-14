Москва14 нояВести.Тело москвича, который пропал без вести 6 ноября в Кольском районе Мурманской области, нашли на пляже у поселка Териберка, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
14 ноября 2026 года на берегу одного из пляжей возле поселка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулкиговорится в публикации
Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Во время фотографирования на популярном пляже "Драконьи яйца" около Териберки 6 ноября высокой волной в море смыло двух туристов. Женщина с травмами вернулась на берег – ее госпитализировали с переохлаждением и множественными ушибами. Тело второго пропавшего обнаружено только сейчас.