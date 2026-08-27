Температурный рекорд для августа - +28 градусов – установлен в столице Камчатки

Температурный максимум для августа зафиксировали в Петропавловске-Камчатском Температурный рекорд для августа - +28 градусов – установлен в столице Камчатки

Москва27 авг Вести.Исторический максимум для августа зафиксировали метеорологи в столице Камчатского края, сообщила пресс-служба Камчатгидромета на официальном сайте.

В самые теплые дни в центральных и юго-восточных районах края воздух прогревался до 27-31°С. 16 августа днем в Петропавловске-Камчатском температура воздуха достигла 28°С, что соответствует значению абсолютного максимума месяца написали в сообщении

Количество осадков в большинстве муниципалитетов также превысило норму. Так, в поселке Палана выпало 570% климатической нормы за месяц.

В настоящий момент к берегам Камчатки подошел циклон, он принес в регион дожди и понижение температуры.