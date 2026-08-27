Москва27 авгВести.Исторический максимум для августа зафиксировали метеорологи в столице Камчатского края, сообщила пресс-служба Камчатгидромета на официальном сайте.
В самые теплые дни в центральных и юго-восточных районах края воздух прогревался до 27-31°С. 16 августа днем в Петропавловске-Камчатском температура воздуха достигла 28°С, что соответствует значению абсолютного максимума месяцанаписали в сообщении
Количество осадков в большинстве муниципалитетов также превысило норму. Так, в поселке Палана выпало 570% климатической нормы за месяц.
В настоящий момент к берегам Камчатки подошел циклон, он принес в регион дожди и понижение температуры.