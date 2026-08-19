Москва19 авгВести.Австралийский теннисист Ник Кирьос временно отстранен от соревнований после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом говорится на сайте Международного независимого агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
31-летний спортсмен сдал пробу 22 июня в ходе турнира ATP 250 на испанской Мальорке. 17 июля аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория подтвердила присутствие в образце бензоилэкгонина - метаболита кокаина.
Кокаин относится к стимуляторам и веществам, злоупотребление которыми запрещено списком WADA; его применение недопустимо во время соревнований в рамках антидопинговой программы. Если же вещество употреблено во внесоревновательный период, к спортсмену могу применяться смягченные санкции.
Учитывая характер вещества, временное отстранение Кирьоса носит обязательный характер и действует с 4 августа. При этом спортсмен вправе обжаловать это решение.
Ранее в этом месяце Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от участия в соревнованиях теннисиста Евгения Карловского сроком на три года.