Теннисист Кирьос отстранен от соревнований из-за положительного теста на кокаин

Теннисиста Кирьоса отстранили после положительной допинг-пробы на кокаин Теннисист Кирьос отстранен от соревнований из-за положительного теста на кокаин

Москва19 авг Вести.Австралийский теннисист Ник Кирьос временно отстранен от соревнований после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом говорится на сайте Международного независимого агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

31-летний спортсмен сдал пробу 22 июня в ходе турнира ATP 250 на испанской Мальорке. 17 июля аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория подтвердила присутствие в образце бензоилэкгонина - метаболита кокаина.

Кокаин относится к стимуляторам и веществам, злоупотребление которыми запрещено списком WADA; его применение недопустимо во время соревнований в рамках антидопинговой программы. Если же вещество употреблено во внесоревновательный период, к спортсмену могу применяться смягченные санкции.

Учитывая характер вещества, временное отстранение Кирьоса носит обязательный характер и действует с 4 августа. При этом спортсмен вправе обжаловать это решение.

Ранее в этом месяце Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от участия в соревнованиях теннисиста Евгения Карловского сроком на три года.