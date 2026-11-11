Москва11 нояВести.Террористы совершили нападение с применением взрывного устройства на гидроэлектростанцию Amaime в Колумбии.
Инцидент произошел в муниципалитете Пальмира колумбийского департамента Валье-дель-Каука, уточнила энергетическая компания Celsia в соцсети Х. Пострадавших в результате атаки нет.
Малая гидроэлектростанция Amaime (мощностью 19,9 мегаватта)... подверглась нападению с применением взрывного устройства, которое на территории объекта установили двое вооруженных террористов. В результате инцидента инфраструктуре был нанесен материальный ущербговорится в сообщении
В настоящее время пожарные ликвидируют последствия атаки. Компания работает с компетентными органами для оценки ущерба и восстановления работы ГЭС. Колумбийские силовики взяли район под охрану.
Ранее сообщалось, что в Колумбии пострадали семь человек в результате взрыва самодельной бомбы в районе Эль-Эскобаль. Инцидент произошел рядом с объектами Национального управления налогов и таможни (DIAN) и полицейским пунктом CAI. В числе пострадавших четверо гражданских и трое полицейских.