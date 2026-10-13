Москва13 октВести.Tesla экс-министра транспорта Романа Старовойта уже год находится на стоянке с брошенными машинами.
Как выяснил SHOT, ее сняли с регистрации в октябре 2025-го - спустя три месяца после смерти владельца.
С тех пор желающих ее приобрести так и не нашлосьсказано в публикации
Машину не могут утилизировать, так как машина включена в наследство.
Тело бывшего главы Курской области и министра транспорта России Романа Старовойта нашли в его личном автомобиле в подмосковном Одинцово 7 июля 2025 года. Рядом с погибшим лежал наградной пистолет. Сообщалось, что Старовойт погиб через несколько часов после снятия с должности министра. Основная версия следователей – самоубийство.